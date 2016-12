Vielerorts waren auch heuer wieder die Feuerwehrjugendgruppen vieler Feuerwehren, unter anderem in Hohenberg, Türnitz, Traisen, Rainfeld und Lehenrotte, unterwegs um das Licht aus Bethlehem zur Bevölkerung zu bringen und damit ein wenig Frieden zu verteilen.

Die Jugendgruppen gingen meist in mehreren Gruppen, natürlich unterstützt von den Aktivmannschaften, von Haus zu Haus um das Friedenslicht in die Häuser zu bringen.

Das Licht wird in der Vorweihnachtszeit von einem Kind in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem entzündet und per Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Wien gebracht. An die NÖ Feuerwehrjugend wurde das Friedenslicht heuer am 21. Dezember in der Stadtpfarrkirche Bad Vöslau übergeben und von dort aus verteilt.

Diese Aktion, die bereits zu einer Tradition geworden ist, wird europaweit von den verschiedensten Organisationen, von den Pfadfindern über das Jugend-Rot-Kreuz bis zur Caritas und eben der Feuerwehrjugend durchgeführt, wird von der Bevölkerung gerne angenommen und auch tatsächlich als eine Art "Friedensbringung" angesehen. Teilweise erscheint es so, als ob durch das Friedenslicht erst der ganze Vor-Weihnachtliche Stress abfällt und der Weihnachtsfriede einkehrt.