Mit Stand 31. Dezember 2016 lebten im Bezirk Lilienfeld 432 Flüchtlinge (387 Asylwerber, 16 Asylberechtigte und 29 subsidiär Schutzberechtigte), was einem Anteil an der Wohnbevölkerung von 1,65 Prozent entspricht. „Das geht aus einer aktuellen Beantwortung unserer Anfrage durch VP-Innenminister Wolfgang Sobotka hervor. Unser Bezirk weist damit niederösterreichweit den zweithöchsten Anteil von Asylanten an der Bevölkerung auf, nur Waidhofen an der Ybbs liegt mit 1,66 Prozent knapp vor uns“, sagt FP-Bezirkschef Christian Hafenecker.

„Beide sollten bei diesem Thema endlich einmal den Bezirk über ihre Parteien stellen"FP-Bezirkschef Christian Hafenecker

Das Quotenargument zähle in keiner Gemeinde mehr. Hafenecker fordert daher „alle Bürgermeister von VP und SP auf, sich in Zukunft gegen jegliche Unterbringung sogenannter Flüchtlinge in ihren Orten zu stellen“. Hafeneckers Schelte an die Landtagsabgeordneten Karl Bader (VP) und Herbert Thumpser (SP): „Beide sollten bei diesem Thema endlich einmal den Bezirk über ihre Parteien stellen, denn diese sind mit ihrer verantwortungslosen Politik drauf und dran, den Bezirk Lilienfeld in ein einziges Flüchtlingsheim umzuwandeln.“

Konter von Noch-SP-Bezirkschef Herbert Thumpser auf die FP-Aussagen: „Ich danke allen, die sich in ihrer Freizeit bemühen, die bei uns untergebrachten Flüchtlinge zu betreuen. Der Rest der Hafenecker-Aussendung richtet sich von selbst und ist in der üblichen FP-Diktion.“

Thumpsers VP-Pendant Karl Bader erklärt indes: „Die Bundesregierung hat keine Flüchtlingsquote beschlossen, sondern in der Notverordnung stand, dass in bestimmten Fällen der Bund Notquartiere einrichten kann.“

Reduktion um 20 Prozent

Insgesamt werden in Niederösterreich aktuell 12.900 Flüchtlinge, davon 460 im Bezirk Lilienfeld, versorgt, rechnet Bader vor. „Mit 1. August 2016 befanden sich im Bezirk etwa 580 Personen in Grundversorgung. Das bedeutet, dass 120 Personen abgebaut wurden — eine Reduktion um bereits 20 Prozent. Daher entbehren die Vorwürfe Hafeneckers jeder Grundlage. Schreien hilft nicht, Handeln ist das Gebot der Stunde. Das ist mein Beitrag als verantwortungsvoller Politiker“, so der VP-Chef.