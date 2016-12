„Der seit einigen Jahren auch an der Traisen wieder eingewanderte Biber fällt zunehmend durch Aktivitäten auf, die allmählich zu einer Gefahr werden könnten“, stellt der Türnitzer Alt-Bürgermeister Franz Auer fest.

Lehenrotte-Freiland und Türnitz mit enormen "Biber-Schäden"

Besonders sichtbar seien die Schäden des unter Naturschutz stehenden Nagers zuletzt im Raum Lehenrotte-Freiland und in Türnitz im Bereich der Kläranlage geworden. Dort wurden zahlreiche Bäume teils stark angebissen und drohten, in die Traisen zu fallen. „Mehrere Anrainer beklagen auch angefressene oder gefällte Obstbäume. In den letzten Wochen hat der große Nager seine Aktivitäten deutlich sichtbar gesteigert“, weiß Auer.

Eine Weide, die ein Biber zum Umsturz gebracht hatte, sperrte in Türnitz sogar das gesamte Flussbett ab. „Kaum 100 Meter flussabwärts befindet sich ein Steg. Im Falle eines Hochwassers wäre eine Verklausung samt Rückstau sehr wahrscheinlich“, so Auer zur Gefahrenquelle. Der Traisenwasserverband hat rasch reagiert und damit begonnen, Weiden entlang der Traisen im Gebiet der Kläranlage Türnitz zu fällen. Auch der im Wasser liegende Baum wurde mittlerweile entfernt.

Auer kennt indes ein weiteres Gefahrenpotenzial: „Unmittelbar bei der Kläranlage befindet sich im Böschungsbereich eine größere Vertiefung, die auf einen unterirdischen Biberbau schließen lässt und auch die Stabilität des Traisendammes zur Kläranlage hin beeinträchtigen könnte.“

Eingriffe in Kaumberg und St. Aegyd erlaubt

Martin Tschulik, Leiter der Abteilung Naturschutz im Amt der NÖ Landesregierung, verweist auf NÖN-Anfrage auf eine laufende Überprüfung: „Ein Bewilligungsantrag auf Entfernung von Biberdämmen und Eingriffe in die Biberpopulation für eine Vielzahl von Lokalitäten entlang der Traisen ist derzeit auf Ebene des Sachverständigendienstes in Bearbeitung.“

Dieser Antrag betreffe einerseits Teilgebiete, die im Geltungsbereich der 2016 beschlossenen NÖ Biberverordnung liegen, sowie auch einige Bereiche im Gemeindegebiet von Türnitz. „Das für den weiteren Verfahrensablauf erforderliche Gutachten wird unsererseits bis Jahresende 2016 erwartet“, verrät Tschulik.

Zwei Ausnahmen im Bezirk

Genehmigt ist der Eingriff in die Biberpopulation laut Leiter der Abteilung Naturschutz aktuell in zwei Gemeinden des Bezirkes Lilienfeld. Für die St. Aegyder Katastralgemeinde Mitterbachamt existiert konkret ein bis März 2017 genehmigter Antrag zum Schutz eines Bahndammes „vor Vernässung durch Rückstau“, wie Tschulik erklärt. Aufgrund dieser Ausnahmebewilligung dürfen nordöstlich von St. Aegyd Biberdämme entfernt werden. Und: „Auch in der Gemeinde Kaumberg ist ein bis März 2017 zum Schutz einer Wehranlage bewilligter Eingriff in die Biberpopulation genehmigt“, gibt Tschulik Auskunft.