Zukunftsgeschichten für die Region Traisen-Gölsental erarbeiteten die Schüler der beiden ersten Jahrgänge und des dritten Jahrgangs der HLW Türnitz sowie die dritten und siebenten Klassen des BG/BRG Lilienfeld im Rahmen von Schulworkshops, bei denen Philip Krassnitzer (Büro Stadtland) und Marisa Fedrizzi (NÖ.Regional GmbH) als Leiter fungierten. Die Ideen und Wünsche der Jugendlichen fließen in die Strategie zur „Regionalen Agenda 21 Traisen-Gölsental“ ein. Die Geschichten der motivierten Jugendlichen, die Wolf-Maximilian Liebich und Simon Spitzer aufnahmen, werden zu einem Kurzfilm zusammengeschnitten und beim „Zukunftsforum zur Regionalen Agenda 21 Traisen-Gölsental“ am Montag, 18. Juni, in Lilienfeld präsentiert.

Visionen für das Traisen- und Gölsental

Die Jugendlichen blickten in den Workshops voraus und träumten sich ins Jahr 2030. Sie stellten sich vor, wie ihr Arbeitstag aussehen wird und wie sie ihre Freizeit verbringen, wie sie wohnen, sich fortbewegen oder sich ernähren werden. Es wurde diskutiert, welche Qualitäten die Region bieten muss, um für die Jugendlichen in Zukunft einen geeigneten Lebensmittelpunkt darzustellen. Neben attraktiven Arbeitsmöglichkeiten und einer guten Infrastruktur machten die Jugendlichen Vorschläge, wie das Leben in der Region nachhaltiger gestaltet werden kann. Ihr Zukunftsgeschichten erzählen von selbstfahrenden E-Autos, hochtechnologisierten Klassenzimmern und vollautomatischen Supermärkten, aber auch von unberührter Natur, „richtigen“ Treffen mit Freunden und Zeit mit der Familie. Vieles, was das Leben in den Dörfern der Region schon heute attraktiv macht, soll laut den Schülern auch weiterhin so bleiben, wie es ist.

Anregungen, Ideen und Zukunftsgeschichten können weiterhin über die E-Mail-Adresse regionaleagenda21@traisen-goelsental.at, die ZuZu-App, auf der Website des Regionalmanagements Traisen-Gölsental sowie über eine Postkartenaktion eingebracht werden. Elf Gemeinden der Kleinregion erarbeiten mit den Bürgern eine regionale Strategie für nachhaltige Projekte. Diese sollen in den folgenden rund zehn Jahren umgesetzt werden.