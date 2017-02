Der Gläubigerschutzverband Creditreform hat die Zahlen der Insolvenzentwicklung 2016 erhoben: Insgesamt stehen in Niederösterreich 1.211 Privatinsolvenzen (plus 1,1 Prozent gegenüber 2015) und 828 Unternehmensinsolvenzen (minus 2,5 Prozent) zu Buche.

Der Bezirk Lilienfeld verzeichnet in beiden Fällen einen stärkeren Rückgang beziehungsweise Anstieg. Konkret rechnet der Gläubigerschutzverband Creditreform für das Jahr 2016 elf Unternehmensinsolvenzen vor — ein Minus von drei oder 21,4 Prozent. Bei den Privatinsolvenzen beträgt der Zuwachs in heimischen Gefilden 28,6 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das 18 Pleiten im Jahr 2016 gegenüber 14 im Jahr 2015. Die Gründe für das finanzielle Scheitern von Privatpersonen sind vielfältig: Verlust des Arbeitsplatzes, gescheiterte Selbstständigkeit oder Scheidung, heißt es seitens Creditreform.

Problem Ratenkäufe und Online-Bestellungen

„Im Hintergrund spielt aber immer auch der mangelnde Überblick über die eigene finanzielle Situation eine entscheidende Rolle. Ratenkäufe, Online-Bestellungen, unüberlegte Bürgschaften und Haftungserklärungen liegen allen Privatinsolvenzen zugrunde. Hauptgläubiger sind Banken, Versicherungen, Mobilfunkbetreiber und Energieversorger“, ergänzt Creditreform-Geschäftsführer Gerhard Weinhofer.