In einem über zehn Meter tiefen Graben kam das Fahrzeug zum Stillstand. Der 32-Jährige konnte nach ÖAMTC-Angaben selbst aus dem Gefährt klettern. Ein Notarzthubschrauber flog den Verletzten ins Universitätsklinikum St. Pölten.

"Er hat Abschürfungen, eine Fleischwunde auf einem Unterarm und mehrere Wunden am Kopf", berichtete "Christophorus 3"-Notarzt Robert Mosser in einer Aussendung. "Für so einen Sturz ist das ein glimpflicher Ausgang."

Der Traktor war zu Mittag nach ÖAMTC-Angaben durch die Gülle ins Rutschen gekommen und immer schneller geworden. Nach hundert Metern konnte auch eine Straße die Talfahrt nicht bremsen. Zugmaschine und Anhänger rutschten weitere hundert Meter, dabei wurde auch ein Baum mit 30 Zentimetern Durchmesser gefällt.

Der Unfall ereignete sich kurz vor dem sechsten Geburtstag der Tochter des Landwirts. Der Mediziner schenkte dem Mädchen unter anderem das Modell eines Notarzthubschraubers.