VP-Bezirksparteiobmann Karl Bader schäumt angesichts der zwei neuen Anti-S-34-Gruppen „s34-sinnlos.at“ und „Stopp Spange Wörth“, die eine Unterschriftenaktion gestartet haben, um beim UVP-Verfahren zum Bau der Schnellstraße Parteienstellung zu erlangen. „Der Bevölkerung im Bezirk Lilienfeld reicht es. Das jahrelange Verzögern der so wichtigen Verkehrsanbindung in den Bezirk steht nun vor dem Ende. Und doch werden die Stimmen gegen die geplante S 34 wieder laut. So kann es nun wirklich nicht weitergehen. Die Welt hört nicht in Wilhelmsburg auf“, wettert Bader.

Kurzfristig aus der Taufe gehoben haben die Bezirks-Schwarzen um Bader als Gegenmaßnahme zu den Anti-S-34-Gruppen daher die „Bürgerinitiative pro S 34“. Als Basis für die weiter führende B 334 von Wilhelmsburg bis Traisen, wie Bader und Co. erklären.

Bekannt sind die Argumente der ÖVP für die Realisierung des Schnellstraßenprojektes. Sie reichen von der Wichtigkeit einer verbesserten Verkehrsanbindung zur Aufrechterhaltung der Wirtschaftsbetriebe im Traisen- und Gölsental bis hin zum Kampf gegen Abwanderung und Arbeitslosigkeit. Bader: „Ich appelliere mit Nachdruck an meine Bürgermeisterkollegen aus dem Bezirk. Bei diesem Thema hat Parteipolitik keinen Platz. Wir müssen gemeinsam für unsere Pendler und für unsere Wirtschaftstreibenden kämpfen.“

Unterschriftenlisten liegen auf

Unterschriftenlisten für den Bau der S 34 sind in den Gemeinden des Bezirkes bei den VP-Funktionären vorrätig. In der VP-Bezirksgeschäftsstelle in Lilienfeld besteht zudem die Möglichkeit, seine Unterschrift pro Schnellstraße zu leisten.