Die Gemeinde App „zusammen zuhause“, kurz „zuzu“, ist eine interaktive praktische Anwendung für Smartphones, ein Programm am Handy also, mit dem die Bürger einfach, direkt und bequem mit der Gemeinde in Kontakt treten können.

Mehrwert für Kommunikation

Mit einer Idee im Kopf und einer Präsentation in der Hand, stellte René Vonwald das Konzept für eine einfachere Bürger-Gemeinde-Kommunikation Bürgermeister Herbert Schrittwieser vor. Die Gemeinde Lilienfeld erkannte sofort den Mehrwert der Idee und agierte als Pionier im Bezirk. Mit der tatkräftigen Unterstützung von Stadtrat Manuel Aichberger, wurde die Idee über den Innovations- und Kulturausschuss einstimmig zur Umsetzung und Beschlussfassung im Gemeinderat empfohlen. Aichberger: „Der Informationsaustausch zwischen Bürgern und Gemeinde soll Mithilfe der App wesentlich vereinfacht werden, zudem soll mit dem neuen Medium auch die junge Generation besonders angesprochen werden.“

Kooperation der Kleinregion

Aktiv ist die Gemeinde App „zuzu“ seit 1. September. Die Idee fand auch Anklang bei anderen Kommunen. Kleinregionsmanager Roland Beck nahm „zuzu“ als Projekt auf und forcierte dieses unter den Mitgliedsgemeinden. „Nach positiver Abstimmung können wir mit Freude aufzeigen, dass sich die Gemeinden Lilienfeld, Hohenberg, Eschenau, Türnitz und Mitterbach für das Projekt entschlossen haben und wir zusammen starten“, so Kleinregionsobmann Herbert Schrittwieser. Gemeinsam mit der Kleinregion wird die App auch weiterentwickelt und um regionale Features erweitert. Durch die Kooperation mit der Kleinregion können sich die teilnehmenden Gemeinden aus der Region über vergünstigte Konditionen freuen. Aichberger: „Es zeigt sich schon eine engagierte Beteiligung. Die Gemeinden Lilienfeld und Hohenberg weisen schon registrierte Nutzer auf.“

Einer der nächsten Schritte wird sein, auch Veranstaltungen und Neuigkeiten der Region in der App anzuzeigen.