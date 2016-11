Über fünfzehn Jahre stand Herbert Schrittwieser an der Spitze des VP-Gemeindebundes im Bezirk. Am Donnerstagabend legte der Lilienfelder Altbürgermeister diese Funktion in jüngere Hände. Zu seinem Nachfolger wurde der Türnitzer Bürgermeister Christian Leeb gewählt. Einstimmig.

„Jeder weiß: Wenn man die Spielregeln nicht kennt, kann man auch nicht mitspielen.“

Christian Leeb, neuer Bezirksobmann des Gemeindebundes

Der neue Gemeindebund-Bezirksobmann zeigt sich voller Tatendrang: „Wir müssen bestens funktionierende Dinge wie unser monatliches Jour fixe beibehalten, unser Netzwerk der Zusammenarbeit pflegen und weiter ausbauen. Ein wichtiges Augenmerk werde ich auf das Bildungsangebot und das Service des Gemeindebundes legen. Ich denke etwa an die Akademie 2.1 und deren Angebote.“ Ziel sei es, das Programm den VP-Mandataren im Bezirk schmackhaft zu machen. „Denn jeder weiß: Wenn man die Spielregeln nicht kennt, kann man auch nicht mitspielen“, betont der Neo-Gemeindebund-Obmann.

Ehrenring an Herbert Schrittwieser verliehen

Als weiteren Schwerpunkt nennt Leeb den Finanzausgleich: „Es ist unsere Aufgabe, beginnend von den Gemeinden über den Bezirk, den NÖ Gemeindebund zu stärken, damit wir im ländlichen Bereich nicht auf der Strecke bleiben.“

Über 100 Gemeindemandatare, Vertreter des NÖ Gemeindebund-Landespräsidiums und die Mitarbeiter des Landesbüros nahmen die Bezirksveranstaltung des Gemeindebundes übrigens zum Anlass, sich von Herbert Schrittwieser, der sich aus allen politischen Funktionen zurückzieht, zu verabschieden. Große Ehre wurde ihm durch die Verleihung des Ehrenringes des NÖ Gemeindebundes zuteil, den Präsident Alfred Riedl überreichte.