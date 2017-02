Seit Herbst 1997 steht er als Bezirksparteiobmann an der Spitze der Sozialdemokratie, seit 2003 ist er (mit kurzer Unterbrechung) SP-Landtagsabgeordneter. Jetzt bestätigt Herbert Thumpser (55) exklusiv via NÖN seinen Rückzug: „Ich lege meine Funktionen auf Landes- und Bezirksebene zurück. Traisner Bürgermeister bleibe ich.“

Konkret heißt das, dass Thumpser bei der voraussichtlich im Mai über die Bühne gehenden SP-Bezirkskonferenz nicht mehr als Bezirksparteiobmann kandidieren wird. Gleichzeitig soll der neue SP-Chef — heißester Nachfolgekandidat ist Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle — zum Spitzenkandidaten des Bezirkes für die Landtagswahl 2018 gekürt werden, womit Thumpsers Ära als Landtagsabgeordneter ebenfalls mit Ablauf dieser Periode zu Ende geht. Die Gründe für seinen Abschied seien mehrschichtig, erklärt der 55-Jährige: „Ich bin seit 20 Jahren Bezirksvorsitzender, das geht an die Substanz.“ Aber auch Differenzen mit der Landespartei um Vorsitzenden Matthias Stadler verhehlt Thumpser nicht: „Es gab unterschiedliche Auffassungen mit der Landespartei zu Kampagnen, interner Kommunikation und strategischer Ausrichtung.“ Seine Vorschläge seien dabei „nicht auf fruchtbaren Boden gefallen“.

Thumpser will sich neben seiner Tätigkeit als Traisner Bürgermeister („Das macht Spaß, hier kann ich etwas bewegen“) beruflich neu orientieren: „Ich habe in einigen Bereichen, wie Kampagnenplanung oder Kommunikation, Kompetenzen und Fähigkeiten, die ich verstärkt nutzen möchte.“ Forcieren will Thumpser auch seine Arbeit als Autor: „Mir geistern einige Buchprojekte im Kopf herum, die ich in Zukunft — mit mehr Zeit als bisher — professioneller umzusetzen gedenke.“

Anno dazumal: Herbert Thumpser im Jahr 1997, als er zum SP-Bezirksparteiobmann gewählt wurde. | NOEN, privat

Unterm Strich (siehe auch Interview rechts) zieht Thumpser eine positive Bilanz: „Ich möchte keinen Tag missen, die Zusammenarbeit im Bezirksvorstand und mit den Gemeinden war schön und gut.“