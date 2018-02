Die Welt wird immer vernetzter. Die Möglichkeiten, die sich dadurch Kriminellen bieten, immer mehr. Die Zahl der Geschädigten, die durch Vorgänge im Web Opfer einer Straftat werden, steigt. Die Cybercrime-Opfer kommen auch aus den Gemeinden Traisen und Eschenau.

82 Aktenvorgänge mussten die IT-Ermittler des Bezirks im Vorjahr bearbeiten, davon 59 mit strafrechtlicher Relevanz, in 28 Fällen entstand den Opfern Schaden von 33.048,66 Euro. Bislang konnte 14.993,67 Euro geklärt werden. Beachtliche 30.320 GB werteten die Ermittler auf Datenträgern aus. Gerade bei Internet-Bestellungen kommt es zu Betrugshandlungen. Entweder wird die Ware nicht geliefert oder, wenn man etwas verkauft, nicht bezahlt.

Vorsicht bei Bezahlung mit Bitcoins

„Gerade, wenn man via Bitcoins bei einem Webshop zahlen soll, sollten die Alarmglocken schrillen. Einige bekamen nichts geliefert“, warnt IT-Ermittler Thomas Haider, auch vor Bezahlungen mit Paypal. Auch Fake-Shops werden im Netz immer mehr. „Man stößt mitunter auf diese über die ganz normale Google-Shop-Suche“, so Haider.

So hat eine Dame einen Kinderwagen guten Glaubens um 400 Euro bestellt, zugestellt wurde dieser aber nie. Ebenso mit den Onlinefirmen Jack Wolfskin, S. Oliver und XXX-Lutz wurde schon von IT-Kriminellen Schindluder betrieben. Es wurden Bestellungen dort getätigt und an eine Person in Wien, die es laut Melderegister gar nicht gibt, geschickt.

Zeitgerecht Anzeige erstattet

Die Waren wurden dann von noch unbekannten Tätern abgeholt und Unbeteiligte bekamen schließlich über ein reales Inkassobüro eine Zahlungsaufforderung (die NÖN berichtete). Doch auch sexuelle Gelüste bringen Männer im Bezirk immer wieder in die Bredouille. Via Chat knüpfte ein Mann Kontakt zu einer hübschen Dame.

Als diese ihn via Skype dann überredete, sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen, kamen Drohungen. Wenn er kein Geld überwiesen würde, würden diese Bilder öffentlich gemacht. Da der Mann aber zeitgerecht Anzeige erstattete, entstand ihm kein Schaden. „Egal, was im Netz passiert ist. Bevor ein Schaden entsteht, sofort die Polizei verständigen“, rät IT-Bezirksermittler Josef Wagner.