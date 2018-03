Auf die niedrigsten Stände seit langem gingen im Vorjahr die Zahlen der Insolvenzentwicklung zurück, welche durch den Gläubigerschutzverband Creditreform in Österreich erhoben werden.

Der Trend ist auch hierzulande zu bemerken. Mit neun Unternehmensinsolvenzen verzeichneten die heimischen Gefilde einen Rückgang um zwei Firmenpleiten (-18,2 Prozent) im Vergleich zu 2016. „Eine erfreuliche Statistik für den Bezirk Lilienfeld, denn jede Insolvenz ist für sich ein wirtschaftliches Problem und hat zusätzliche negative Folgen für andere Unternehmen“, kommentiert Alexandra Höfer, die Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer (WK), die Studie. Dass „die Wirtschaft positiv gestimmt ist und die Auftragsbücher gut ausgelastet sind“, zeigen aktuelle Gespräche mit Unternehmern, so Höfer weiter.

Arbeitslosigkeit, gescheiterte Selbstständigkeit, Schicksalsschläge oder ein zu sorgloser Umgang mit Geld bilden indes den Ausschlag für die persönliche finanzielle Misere. 13 statt 18 Privatinsolvenzen ermittelte die Creditrform hierzulande – ein Minus von 27,8 Prozent.

Für heuer erwartet der Gläubigerschutzverband allgemein jedoch in beiden Bereichen eine Trendumkehr. Im Jänner 2018 stiegen die Firmeninsolvenzen österreichweit bereits um 15,6 Prozent. „Für einen Antragssturm sorgte zudem das neue Insolvenzrecht. Mit einem Plus von rund 67 Prozent wurde im Vormonat ein Rekord an Neueröffnungen registriert“, berichtet Creditreform-Geschäftsführer Gerhard M. Weinhofer.