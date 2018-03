Unterstützt wurde die FF Wienerbruck von der FF Mariazell. Die Kameraden der FF Wienerbruck sicherten die Unfallstelle. Die Lenkerin des Pkws kam glücklicherweise mit den Schrecken davon.

Am Dienstagabend musste die FF Wienerbruck erneut ausrücken, diesmal zu einen Brand in einem Hotel am Annaberg gerufen. Ein Kamerad der FW Annaberg befand sich zufällig in der Nähe des Objekts und konnte den Brand rasch lokalisieren und löschen.

FF Wienerbruck

Ein Stromverteiler begann aus unbekannter Ursache zu brennen. Durch das rasche Einschreiten konnte der Brand auch auf den Verteiler begrenzt werden.