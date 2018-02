Die Schadenssumme wurde bei einer Pressekonferenz der NÖ Polizei am Mittwoch mit 70.000 Euro beziffert. Als "Chefin" des rumänischen "Familienclans" fungierte eine 27-Jährige. Die Mutter von Zwillingen ist in U-Haft.

Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Lilienfeld begannen Mitte Juni 2017 nach einem Einbruch in ein Wohnhaus, aus dem unter anderem Porzellan, Besteck, Bilder und historische Foto-Alben gestohlen worden waren, berichtete Bezirkspolizeikommandant Michael Hochgerner. Die im Bezirk wohnende Frau wurde als Verkäuferin von Teilen der Beute ausgeforscht. Bei einer Hausdurchsuchung wurde eine "umfangreiche Menge an Diebesgut" sichergestellt und ein Großteil davon mittlerweile den Geschädigten zurück gegeben.

In der Folge forschten die Kriminalisten den in Wien-Favoriten wohnhaften Lebensgefährten der 27-Jährigen, ihren Cousin (21), ihren Bruder (17) und dessen 19-jährige Freundin - alle ohne Beschäftigung und ohne festen Wohnsitz in Österreich - als Mittäter aus. Sie sollen in unterschiedlicher Zusammensetzung agiert haben - die Auswahl der Objekte, bevorzugt Ferienhäuser, traf den Ermittlern zufolge die 27-Jährige. Sie sei auch für die Verwertung der Beutestücke zuständig gewesen.

Die Verdächtige wurde am 25. September festgenommen, ihr Lebensgefährte, der bei fast allen Straftaten beteiligt gewesen sein soll, am 14. November. Beide sind in U-Haft in St. Pölten, die kleinen Kinder der Frau sind beim leiblichen Vater untergebracht. Der 21-Jährige ist noch flüchtig, das junge Pärchen wurde angezeigt. Staatsanwalt Leopold Bien und Landespolizeidirektor-Stellvertreter Franz Popp hoben die gute, akribische Arbeit der lokalen Polizeibeamten hervor, die zur Klärung dieses großen Falls geführt hatte.

Die Serie begann vor einem Jahr. Die Tatorte lagen neben mehreren Gemeinden im Bezirk Lilienfeld, wo die Bande in 21 Objekte einstieg, auch im Bezirk St. Pölten-Land sowie in der Steiermark im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag (u.a. in Mariazell). Neben Wohnhäusern stiegen die Verdächtigen unter anderem in ein leer stehendes Erholungsheim und einen Lagerraum ein und brachen Zeitungskassen auf. Erbeutet wurden diverse Gegenstände wie eine Motorsense, aber auch Bargeld. Sogar Kartoffeln ließen die Täter mitgehen.

Sichergestellt wurden von der Polizei zudem Bruchteile einer Statue des Heiligen Florian, die aus einem Haus in Böheimkirchen (Bezirk St. Pölten) entwendet worden war. Die relativ große Figur aus dem 18. Jahrhundert ist bis dato nicht aufgetaucht. Ihr Aussehen ist bekannt: Die Täter hatten die Statue nämlich in einem Auktionshaus schätzen lassen. 3.000 Euro seien damals genannt worden, wobei der ideelle Wert natürlich höher sei, sagte ein Ermittler.