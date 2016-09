Das Oktoberfest läuft! .

Bereits am Donnerstag zum Bieranstich stürmten Massen an Besuchern das Traisner Oktoberfest. Organisator Gerhard Bauer und Team sorgten für ein tolles Programm, bei dem nach dem Bieranstich die „Highlights“ in das Mega-Event einleiteten, welches an diesen und am kommenden Wochenende in Szene geht.