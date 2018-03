„Brauchtumspflege ist ein wertvolles Kulturgut in unserer Gesellschaft. Die verschiedenen Aktivitäten sollen Bausteine zur Belebung des Dorfes sein“, freut sich Bürgermeister Karl Bader über das kulturelle Engagement in der Gemeinde. Der Ausschuss der Gemeinde für Weiterbildung und Kultur tagte unter dem Vorsitz von Gemeinderat Leopold Sindl. Neben organisatorischen Details wurden die bis zum Sommer geplanten kulturellen Angebote besprochen.

Haupttagesordnungspunkte waren das Kindermaibaumsteigen, das am 1. Mai im Dorfzentrum abgehalten wird, sowie der „2. Rohrbacher Holunderblütenkirtag“ am 10. Juni mit Frühschoppen, den „Hollerschnapszuzlern“ aus dem Salzkammergut, Harmonikaspielern und den „Wadlschnalzern“, einer heimischen Damen-Schuhplattlergruppe.

Unter der Rubrik „Kultur & Brauchtum“ wurden drei weitere Termine fixiert: das „36. Frühjahrskonzert“ der Jugendblaskapelle, das am 24. März unter der Moderation von Erich Rosenbaum in der Volksschul-Turnhalle über die Bühne geht, das Konzert „Liederstrauß“ des 3KlangChor Rohrbach, das am 20. April unter der Leitung von Chorleiter Gottfried Holzer im Mehrzwecksaal der Gemeinde Rohrbach abgehalten wird, und der „Tag der Tracht“ des Heimat- und Trachtenvereines am 20. Mai.