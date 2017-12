An den letzten Details wird derzeit noch gefeilt, Bürgermeister Wolfgang Labenbacher verriet der NÖN aber bereits jetzt die interessantesten Projekte im Budget 2018.

Im außerordentlichen Haushalt sind für die Vorhaben Straßenbau (250.000 Euro), Kanalbau (600.000 Euro) und Wasserversorgung (210.000 Euro) zusammen gleich über eine Million Euro verankert. Der Löwenanteil aller drei Positionen entfällt auf die 2018 geplante Aufschließung des alten Sägewerksareals, wo an die 70 neue Wohnungen entstehen sollen. „Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Frieden ist derzeit bei der Fertigstellung der Einreichplanung“, schildert Labenbacher.

Hochwasserschutz hat Priorität

„Zügig“ weitergearbeitet werden soll 2018, so der Ortschef, am Hochwasserschutzprojekt Schrambach-Stangental. Die Gemeinde hält im Budget dafür einen Gemeindeanteil von 20.000 Euro bereit.

Angedacht wird in Form eines Zubaus eine zusätzliche Gruppe beim Kindergarten Lilienfeld. Vorgesehen sind hierfür im Haushaltsvoranschlag 300.000 Euro.Fahrzeugankäufe für Feuerwehr und Bauhof sind im nächsten Jahr insgesamt mit rund 190.000 Euro budgetiert.

Unterstützen will die Stadt zukünftig junge Spitalsärzte. Labenbacher: „Geplant ist 2018 die Adaptierung einer Wohnung am Hahnacker.“ Sie soll zweckgebunden einem Turnusarzt zur Verfügung gestellt werden.Zur Beschlussfassung steht das Stadt-Budget 2018 am 19. Dezember.