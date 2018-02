Familie, Wegbegleiter und Stammkunden folgten am Samstag der Einladung der Buschenschankbetreiber Thomas und Heidi Rosenbaum zur Mosttaufe 2018 in Durlass 4.

Rosenbaums luden in Rohrbach zur Mosttaufe .

Die Segnung des fruchtigen Mostes erfolgte durch Pater Altmann Wand. Als Taufpate fungierte der Obmann der NÖ Direktvermarkter, Nationalrat Johann Höfinger. Gleichzeitig mit der Mosttaufe wurde am Wochenende aber auch das 40 jährige Bestandsjubiläum der Mostbuschenschank Rosenbaum gefeiert.

Viel Mühe, Arbeit, Zeit und Liebe investierten Josefa und Leopold Rosenbaum seit 1976 in den Betrieb, der mit dem Heurigenbetrieb, der Milchwirtschaft und Urlaub am Bauernhof mehrere Standbeine hat. Vor zwei Jahren eröffneten die derzeitigen Betreiber Thomas und Heidi Rosenbaum auf einer Fläche von rund 10 Hektar zusätzlich den 3D Bogenparcours mit 30 verschiedenen 3D Tieren in verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Das Haus Rosenbaum ist bekannt für seine qualitativen Spitzenprodukte.

„Den Most salonfähig zu machen war vor 40 Jahren eine mutige Entscheidung. Aus heutiger Sicht war es die Richtige“, zeigte sich auch Bürgermeister Karl Bader stolz über den vielfach ausgezeichneten Paradebetrieb. Gleichzeitig hob der Bürgermeister auch die besondere Werthaltung hervor, die den Mostbauern zugrunde liegt. „Die Bodenständigkeit, das Denken in Generationen und der Respekt vor der Schöpfung sind eine besonders wichtige Grundlage für die erfolgreiche Arbeit“, so Bader.