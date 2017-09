Die Stadtgemeinde und das Zisterzienserstift Lilienfeld haben unter zahlreichen Bewerbern das Rennen um die heurige Christbaumspende für das St. Pöltner Regierungsviertel gemacht.

Geplant ist die feierliche Illuminierung der 27 Meter hohen und rund 80 Jahre alten Fichte durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner am 28. November gemeinsam mit Vertretern von Gemeinde und Stift Lilienfeld. Etwa 400 Gäste werden dazu erwartet.

Baumfällung Mitte November geplant

Gepflanzt wurde der diesjährige Christbaum im zum Forstbetrieb des Zisterzienserstiftes gehörenden Revier Lilienfeld. Mitte November soll der „Riese“ gefällt und anschließend direkt nach St. Pölten gebracht werden, wo schließlich am sogenannten Traisenplatz zwischen Hypo NÖ und Regierungsviertel die Aufstellung vorgesehen ist.

„Das Binden des Baumes nach erfolgter Fällung wird rund acht Stunden in Anspruch nehmen“, weiß Lilienfelds Vizebürgermeister Manuel Aichberger, der sich erfolgreich für die Baumspende aus Lilienfeld eingesetzt hat.

Aichberger begeistert: „Es ist für uns eine ganz besondere Ehre und Freude, dass die Gemeinde und das Stift den Zuschlag für die Christbaumspende 2017 bekommen haben. Zwar gab es in der Vergangenheit schon Baumspenden aus den heimischen Wäldern des Bezirkes, aber noch nie einen Baum aus der Bezirkshauptstadt selbst. Außerdem wird unser Lilienfelder Baum der erste sein, den unsere Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in ihrer Amtszeit illuminieren wird.“

Geschenk der Gemeinde und des Stiftes Lilienfeld

Auch Bürgermeister Wolfgang Labenbacher freut sich: „Der Baum ist ein Geschenk unserer Gemeinde und des Stiftes Lilienfeld an das Land beziehungsweise seine fleißigen Bediensteten. Gleichzeitig ist er für uns ein Symbol für die funktionierende Achse und Partnerschaft sowie die sehr gute Zusammenarbeit zwischen dem Land und der Gemeinde, denn wir haben in den letzten Jahren verschiedene wichtige Projekte mithilfe des Landes Niederösterreich umgesetzt.“

Labenbacher lobt Kooperation mit dem Land NÖ

Die Amtshaussanierung etwa wäre ohne die finanzielle Unterstützung nicht möglich gewesen, führt Labenbacher ins Treffen. Und: „Mit den Investitionen des Landes in den Neubau der Operationssäle im Landesklinikum Lilienfeld wurde darüber hinaus ein wichtiger Beitrag zur langfristigen Absicherung unseres Krankenhausstandortes geleistet. Ohne die finanzielle Hilfe des Landes hätten wir diese Projekte nicht so rasch und unkompliziert umsetzen können“, betont Labenbacher.

Weihnachtstraditionen werden hochgehalten

In dieselbe Kerbe schlägt der Abt des Stiftes Lilienfeld, Matthäus Nimmervoll: „Für das Stift war rasch klar, sich am Kooperationsprojekt Christbaumspende mit der Stadtgemeinde zu beteiligen. Schön, dass Weihnachtstraditionen hochgehalten werden. Nicht zuletzt wird unser Stift auch bei der derzeit laufenden Sanierung der Außenfassade des Kaisertraktes, wo das Gymnasium eingemietet ist, durch das Land Niederösterreich unterstützt.“

Er hoffe, dass sich „insbesondere viele Landesbedienstete in der stressigen Adventzeit an unserem Christbaum erfreuen“, so der Abt.