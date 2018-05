Dietmar Kühbauer steht für Leidenschaft, steht für Emotion. Dass der vor einem Monat verpflichtete neue SKN-Trainer die 0:1-Pleite gegen Wolfsberg dem Schicksal ergeben an der Linie ertrug und nicht wie einst in „wilden Jahren“ zum Vulkan mutierte, spricht Bände. Auch der Mann, der als Aktiver für 100 Prozent am Platz und für Biss am Ball stand, musste erkennen: All das fehlt dem SKN. Und an all diesen Defiziten konnte auch der dritte Trainerwechsel in dieser Saison nichts ändern.

Sollte es zur Relegation kommen, wäre der SKN wohl weder gegen Ried noch gegen Wr. Neustadt Favorit. Und sollte der Kelch der Entscheidungsspiele an den Wölfen vorübergehen, sind sich auch eingefleischte Fans nicht sicher, ob das ein Grund zur Freude wäre.

Denn die St. Pöltner stehen nicht als Folge einer Verkettung unglücklicher Umstände als Stockletzer fest, sondern weil der „Patchwork-Kader“, an dem von Schinkels über Schupp, von Fallmann bis hin zu Lederer zahlreiche Köpfe herumbasteln durften, nicht das Zeug für die Zehnerliga hat. Auch Kühbauer konnte nicht einmal das Feuer entfachen. Das tut weh.

Dieser SKN regt nicht auf, dieser SKN reißt nicht mit. Er lässt kalt. Und das ist das Schlimmste, was sich über eine Fußballmannschaft sagen lässt …