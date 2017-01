So hatte sich eine Langläuferin ihre Abfahrt vom Ebenwald am Samstagnachmittag wahrlich nicht vorgestellt. Die Dame war auf einer Loipe vom Ebenwald in Richtung St. Veit unterwegs. Dabei kam sie so unglücklich zu Sturz, dass sie sich einen komplizierten Beinbruch zuzog. Ihr Partner verständigte den Notruf.

Der Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ rückte aus. „Da die Dame aber mitten im Wald lag, brachten wir die Verletzte rund 180 Meter zur Stelle, wo der Hubschrauber landen konnte“, schildert Peter Hieß von der FF Kleinzell, die mit zehn Mann ausgerückt war. Auch die Bergrettung wurde informiert. Die Frau wurde nach der Erstversorgung ins Spital geflogen.