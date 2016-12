Was verdienen die anderen? Mit dieser Frage beschäftigt sich die Arbeiterkammer in ihrer Einkommensanalyse. Mit einem Medianeinkommen (50 Prozent der Einkommen liegen darüber und 50 Prozent darunter) von 2.105 Euro brutto liegt der Bezirk im Jahr 2015 niederösterreichweit auf Platz acht. „Wir bewegen uns bei den Medianeinkommen im ersten Drittel, damit können wir zufrieden sein“, sagt Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Burkhard Eberl.

Besonders stolz ist er über die hohen Gehälter bei den Arbeiterinnen im Bezirk. Diese liegen um 25 Prozent über dem niederösterreichweiten Wert. „Ich führe das auf den hohen Anteil an Industriearbeitsplätzen im Bezirk zurück“, führt Eberl aus. Besonders in der Schwermetallindustrie seien die Löhne relativ hoch. Die Einkommensschere zwischen den Geschlechtern war landesweit im Bezirk die geringste. Frauen verdienten in Lilienfeld 73 Prozent der Männereinkommen.

Obwohl im Land Niederösterreich in den meisten Bezirken reale Einkommensgewinne verzeichnet werden, verlieren die Männer im Bezirk um 0,36 Prozent. Die Frauen hingegen dürfen sich über ein reales Plus von 1,22 Prozent bei ihrem Gehalt freuen. „Ich nehme an, dass das auf die Kollektivvertrags-Verhandlungen zurückzuführen ist. Höher Verdienende haben um weniger mehr bekommen, als Personen mit geringerem Einkommen“, führt der Bezirksstellenleiter aus.