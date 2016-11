Die Berggasse ist steil. Und das machte Anrainern wie auch der Gemeinde in den letzen Jahren immer wieder Probleme. „Diese Sanierung war nicht nur ein Bürgerwunsch, sondern auch von uns seitens der Gemeinde ein großes Anliegen“, sagt Bürgermeister Herbert Thumpser.

Sanierung um knapp 90.000 Euro

In den vergangenen Tagen hat die Firma Traunfellner die Berggasse fertiggestellt. Die Sanierung kam auf rund 90.000 Euro. Die Gasse hat nun einen komplett neuen Unterbau, die Abwasserentsorgung ist am neusten Stand und ein neuer Asphalt wurde aufgebracht. Thumpser erklärt: „Die Berggasse ist eine der steilsten Gassen in Traisen.

Die Sanierung war unbedingt notwendig, da es im Winter immer wieder zu ganz gefährlichen Situationen kam.“ Deshalb wurden die neue Abwasserentsorgung und neue Zufahrt gemacht. „Das alte Rigol war nicht mehr fähig, das Wasser zu entsorgen“, so Thumpser.