Umweltschutz ist Johann Zauner, dem Geschäftsführer der Stadtbetriebe Mariazell (SBM), ein besonderes Anliegen. Mit Strom aus heimischen Wasserkraftwerken, der hochmodernen Kläranlage im Abwasserverband mit Mitterbach sowie dem seit 2014 bestehenden Biomasse-Fernheizwerk, welches ausschließlich Hackgut aus der Region verwendet und mit dem zwei Millionen Liter Heizöl durch erneuerbare Energie kompensiert werden, zeige der Dienstleister der Stadtgemeinde bereits Vorbildwirkung.

Stadtbetriebe zeigen Vorbildwirkung

Durch die Eröffnung der ersten Stromtankstelle in der Parkgarage Mariazell am vergangenen Donnerstag sei nunmehr eine „Lücke“, so der SBM-Geschäftsführer, geschlossen worden. Dort können ab sofort E-Autos bis auf weiteres gratis aufgeladen werden. „Das ist auch ein Symbol für den Startschuss in die E-Mobilität“, sagt Zauner über das zusätzliche Geschäftsfeld der SBM.

„E-Tankstellen-Offensive“ geplant

Die beiden Anschlüsse in der Tiefgarage sollen daher der Beginn einer „E-Tankstellen-Offensive“ im steirischen Wallfahrtsort sein. Welche Standorte folgen könnten, würde 2017 im Mariazeller Gemeinderat im Zuge der Revision des Flächenwidmungsplanes besprochen. Um die Kosten niedrig zu halten, wären Plätze in der Nähe von Trafo-Stationen vernünftig, erklärt der SBM-Direktor zu den zukünftigen Plänen.

Die offizielle Eröffnung fand im Beisein von Bürgermeister Manfred Seebacher, Vizebürgermeister Josef Kuss, des neuen Superiors P. Michael Staberl, Gemeinderäten sowie Vertretern von Polizei und Feuerwehr statt. Auf eine gute Auslastung der E-Tankstelle hofft Ortschef Seebacher, seitens des Eigentümers der Stadtbetriebe, und erinnerte daran, dass Mariazell auch Klimabündnis-Gemeinde ist.

Die Neuerungen bezüglich Parkkartenautomat und Videoüberwachung bei der Parkgarage Mariazell wurden indes von Mitarbeitern der SBM den Gästen fachkundig erklärt.