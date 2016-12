Einstimmig zeigten sich die Mandatare aller Fraktionen bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch. Schwerpunkt war das Budget 2017.

Der ordentliche Haushalt umfasst ausgeglichene Einnahmen und Ausgaben von 2.076.200 Euro. Rund 518.500 Euro stehen im außerordentlichen Haushalt zur Verfügung. „Wir haben einen Überschuss erwirtschaftet und konnten 114.000 Euro dem außerordentlichen Haushalt zuführen“, ist Bürgermeister Alois Kaiser durchaus zufrieden. Der Schuldenstand zu Beginn des Jahres wird sich auf 4.082.000 Euro, mit Jahresende 2017 auf 3.824.800 Euro belaufen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wird in einem Jahr 2.772 Euro ausmachen.

„Wir wollen einen Raum neben dem Kaufhaus Nagl einrichten. Hier soll es Sitzgelegenheiten und einen Kaffeeautomaten geben.“

Alois Kaiser, Bürgermeister (VP)

Größter laufender Posten sind die Straßenerhaltungsmaßnahmen mit 283.000 Euro, wovon zum Teil Darlehen durch nun eingelangte Förderungen getilgt werden. „Darunter fällt die Gehsteigerrichtung zwischen Rotheau und Steubach. Diese wurde heuer begonnen und soll im kommenden Jahr finalisiert werden“, sagt Kaiser. Auch neue Straßenbeleuchtungen wurden in verschiedenen Ortsteilen montiert. Weiters wird mit dem Geld aus diesem Topf der Parkplatz gegenüber dem Gemeindeamt besser fixiert.

Auch möchte die Gemeinde im Ortskern aufgrund mangelnder Gastronomie wieder einen neuen Treffpunkt schaffen. „Wir wollen einen Raum neben dem Kaufhaus Nagl einrichten. Hier soll es Sitzgelegenheiten und einen Kaffeeautomaten geben“, sagt Kaiser. „Außerdem können wir diesen Raum auch für Vereinsversammlungen nutzen“, meint er. Ebenso soll hier ein offener Bücherschrank aufgestellt werden, wo es Bücher zur freien Entnahme gibt.

Was der Gemeinde überdies fehlt, ist ein großer Mehrzwecksaal. „Wir sind sehr froh, den Festsaal im Gasthof Wochner nutzen zu können, nur leider ist er für Veranstaltungen mit mehreren 100 Leuten zu klein“, sagt Kaiser. Derzeit sei man am Prüfen, ob die Errichtung eines Mehrzwecksaals überhaupt finanzierbar sei.

78.800 Euro sind für die Wasserleitungen zum Hochbehälter Prinzbach und zu jenem in Wehrabach vorgesehen. „Es handelt sich hierbei auch um Rückzahlungen von vorfinanzierten Darlehen“, erklärt Kaiser. 50.000 Euro sollen in die Güterwegeerhaltung fließen. Für den Neubau von Güterwegen sind 15.000 Euro vorgesehen. „Der Güterweg Gelbing wird im kommenden Jahr asphaltiert, ebenso fehlt beim Güterweg im Sonnleitgraben noch Asphalt“, berichtet der Ortschef.

Ein barrierefreier Schulhintereingang

Weiter gehen 2017 die Sanierungsmaßnahmen in der Volksschule, wofür 38.000 Euro vorgesehen sind. „Die Kücheneinrichtung wird erneuert und der hintere Eingangsbereich barrierefrei gestaltet. Auch wird eine neue Tür montiert“, kündigt Kaiser an. Am Dachboden des Schulgebäudes gehen die Isolierungsarbeiten voran, das dort beheimatete Schulmuseum soll verlegt werden.