Im kommenden Jahr wird das Betriebsgebiet in Rotheau belebt. Die Familie Pfannhauser setzt hier mit dem Kauf des Gebäudes der einstigen Firma Sommer mit weiteren Unternehmern gleich mehrere Akzente.

„Wir werden auf dem Lagerplatz ein überdachtes Zwischenlager für unseren Bauschutt, unser Buntmetall und andere Materialien errichten. Ebenso eine Brückenwaage“, schildert der Entsorger Josef Pfannhauser, dessen Betrieb es seit 1945 als Fuhrunternehmen gibt, sich aber erst seit 1989 mit Entsorgung beschäftigt. „Wir hatten bis jetzt unser Zwischenlager in Rohrbach. Dieses ist aber nur gemietet“, schildert der Unternehmer.

Fitness-Center als neuer Impuls

Doch das Areal bekommt in einem Bereich noch einen besonderen Flair. „Es werden sich zwei Firmen, so auch das Unternehmen Kreta Garden, einmieten und Schaugärten errichten“, berichtet Pfannhausers Sohn Martin. Auch er wird etwas ganz Neues starten — ein Fitnesscenter. „Wir werden mit vorerst drei Trainern normales Krafttraining und ,functional fitness‘ anbieten. Auch wollen wir uns auf Personal-Fitness-Training und EMS-Training spezialisieren“, kündigt er an. Beim EMS werden, so Martin Pfannhauser, Muskeln elektrisch stimuliert. Man orientiert sich dabei an Wissen aus der Raumfahrttechnik.

In Mitbewerbern im Fitnessbereich in der Region sieht er keine Konkurrenz, denn: „Ich denke, sportliche Betätigung, insbesondere Fitness, kann fast keinem schaden. Würden mehr Bürger im Bezirk Fitness machen, hätten alle ausreichend Kunden.“ Das Fitnessstudio soll voraussichtlich Ende Jänner oder im Februar eröffnen.