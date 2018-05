Die gebürtige Eschenauerin Clara Rybaczek, die im Vorjahr mit ihrer Inszenierung von Corraxía Cortez‘ Theaterstück „Two (is the loneliest number)“ aufhorchen ließ (die NÖN berichtete), hat den französischen Autor Jean-Luc Lagarce nun für das Theater in der Josefstadt entdeckt.

Clara Rybaczek | Jan Frankl

„Das Stück ist mir zufällig in die Hände gefallen, auf Empfehlung einer Freundin hin, die im Literaturbereich tätig ist. Mich hat die Sprache von Lagarce total in den Bann gezogen“, sagt Regisseurin Rybaczek. „Music Hall“ handelt von einem „Mädchen“ und „zwei Boys“, die ruhelos von einer Spielstätte zur nächsten reisen. Sie kämpfen mit den widrigen Umständen, die ihnen dort entgegentreten und scheinen ihr eigentliches Programm schon vergessen zu haben. „Mich fasziniert, dass sie dennoch nicht aufgeben, sondern umso mehr nach Perfektion streben: Die Suche nach einem Glück, das es nicht geben kann, aber eine Hoffnung, ohne die sie nicht leben könnten“, so Rybaczek.

In ständigen Wiederholungen wird versucht, etwas zu begreifen, das sich durch diese Annäherung mehr und mehr auflöst. Eine große Freude am Behaupten, gepaart mit Mut zum Absurden. Wie sehr Unterhaltung und Einsamkeit nebeneinander liegen können, wie unter einer heiteren Oberfläche eine tiefe Verletzlichkeit liegen kann, beschreibt der französische Dramatiker in „Music Hall“. Die österreichische Erstaufführung feiert am 26. Mai auf der Probebühne der Josefstadt Premiere. Beginn ist um 19.30 Uhr.