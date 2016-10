Sie sind jung und kriminell, nur nicht besonders geschickt bei ihren Taten. Rasch gefasst wurden ein Rabensteiner (22) und sein Freund, ein Türnitzer (19), nach ihren Coups in Eschenau und Tradigist, die letzte Woche angezeigt wurden.

Die Täter gingen in beiden Fällen identisch vor: Sie schlugen Glasflächen mit einem Ziegelstein ein. Ein Tatort war das Kaufhaus Nagl in Eschenau. Betreiberin Edith Nagl und der pensionierte Geschäftsmann Leopold Kühmayer können es noch immer nicht fassen. „Der Ziegelstein lag mitten im Geschäft. Sie haben über 300 Packungen Zigaretten gestohlen und Süßigkeiten wie Eiszapfen-Zuckerl, Snickers- und Twix-Schokoriegel“, schildern die beiden. Wert des Gutes: 1.600 Euro. Dazu kommt noch der Sachschaden an der zertrümmerten Glastüre. Die Täter sind den beiden nicht unbekannt. „Die sind immer zu uns Zigaretten holen gekommen“, erzählt Kühmayer.

„Das war tolle Arbeit der Exekutive."

Auch Bürgermeister Alois Kaiser fällt auf, dass einer der beiden „aufgrund seiner rücksichtslosen Fahrweise im Ort kein Unbekannter ist“. Edith Nagl freut sich daher über das schnelle Agieren der Polizei: „Toll, wie schnell die beiden gefasst waren!“ Im Zuge gezielter Ermittlungen der Polizeiinspektionen Kirchberg und Rabenstein wurde eine Überprüfung an der Wohnadresse des 22-Jährigen durchgeführt, der einschlägig vorbestraft ist.



Noch vor Betreten der Mietwohnung entdeckten die Beamten am Rücksitz des vor dem Wohnhaus abgestellten Fahrzeuges des 22-Jährigen ein Reifenpaar, das ebenfalls vor kurzem als gestohlen gemeldet worden war. Dieses wurde in Tradigist entwendet. Beim Lebensmittelgeschäft Penzenauer in Tradigist, wo sie auch einbrechen wollten, gelang es ihnen jedoch nicht, in das Geschäft einzudringen. An beiden Tatorten entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Der Tradigister Hausbesitzer des Tatortobjekts, Helmuth Buxbaum, hat ebenso lobende Worte für die Polizei: „Das war tolle Arbeit der Exekutive. Super, dass das so schnell geklärt wurde!“

Bedrückende Beweislage sorgte für Festnahme

In seiner Mietwohnung wurden der 22-Jährige und sein 19-jähriger Freund angetroffen. Nach Vorhalten verwickelte sich der 22-Jährige bezüglich der Herkunft des Reifenpaares in Widersprüche und konnte keine nachvollziehbaren Angaben über die Tätigkeiten von sich und seinem Freund während der Tatortnacht zum 28. September machen, stimmte aber einer freiwilligen Nachschau in seinen Wohnräumlichkeiten zu. Dabei entdeckten die Beamten in verschiedenen Laden und Schränken des Wohnzimmerverbaus sowie im Abstellraum in einer Bierkiste versteckt große Mengen von Zigarettenpackungen, die vorläufig sichergestellt wurden. Aufgrund der Beweislage wurden beide Beschuldigten festgenommen. Bei den nachfolgenden Vernehmungen zeigten sie sich zu beiden Einbruchsdiebstählen und dem Reifendiebstahl geständig.

Die Staatsanwaltschaft St. Pölten ordnete die Einlieferung des 22-Jährigen in die Justizanstalt St. Pölten an, der 19-Jährige wurde angezeigt.