Die Stadt Hainfeld ist heuer 90 Jahre alt. Dieses Jubiläum wird am 22., 23. und 24. Juni gefeiert. Dafür wird derzeit eifrig an einer Festschrift gearbeitet. „Ein Wunsch von Bürgermeister Albert Pitterle“, wie Gemeinderätin Anita Zehetmayer betont. Unter ihrer Federführung wird diese Chronik ab der Stadterhebung am 21. Oktober 1928 gestaltet. Ein Team, bestehend aus Stadtarchivar Karl Jägersberger, Historikerin Margarete Kowall, Kulturstadtrat Norbert Scharaditsch, Robert Steineck, Alexandra Eichenauer-Knoll und eben Anita Zehetmayer, hat sich zusammengefunden.

„Wir machen die Geschichte der Stadt lebendig, berichten über die Siedlungsentwicklung und die Projekte der Stadterneuerung“, verrät Zehetmayer. Ende Mai soll das Produkt finalisiert sein und in Druck gehen. „Wir planen eine Auflage von rund 2.000 Stück. Jeder Haushalt in Hainfeld bekommt ein Exemplar, die Restlichen werden bei den Jubiläumsfestlichkeiten aufgelegt“, kündigt sie an.

Die Zeit bis zu den 70er-Jahren wird von Kowall aufgearbeitet, die danach vom übrigen Team. „Wir greifen auf das Stadtarchiv, alte Gemeinderatsbeschlüsse und auf unsere seit 2002 bestehende ,Hainfeldinfo‘ zurück“, berichtet Zehetmayer.