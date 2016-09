Nachdem der Hohenberger FF-Mann Rudi Swatek bereits im Juni 2016 das oberösterreichische goldene Abzeichen im Wasserdienst absolviert hatte, bestand er beim steirischen Wasserdienst die Prüfung zum steirischen Abzeichen in Gold.

„Es ist immer wieder eine neue Herausforderung“, begründet er, warum er in verschiedenen Bundesländern zur Prüfung antritt. Dabei wird neben dem praktischen Können beim Zillenfahren theoretisches Wissen abgefragt. Rudi Swatek ist seit fast 20 Jahren im Wasserdienst aktiv und kann neben einem NÖ Landessieg zahlreiche Erfolge verbuchen. Nun ist er neben dem NÖ Wasserdienstabzeichen in Gold Inhaber von drei goldenen Leistungsabzeichen im Wasserdienst.

Einen Podestplatz konnte er überdies im Zillen-Zweier mit Partner Josef Pruscha einfahren.

Das Duo bewältige die Strecke in Lebring auf der Mur in drittschnellster Zeit. Nicht genug: Außerdem führte Swatek seinen Hohenberger FF-Kameraden Peter Zeisberger bei seinem erstmaligen Antreten in einem anderen Bundesland zum bronzenen Leistungsabzeichen.