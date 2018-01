Hainfelder Bauernball .

Wie viel Liter Milch haben die Hainfelder Landwirte in den letzten zwei Tagen ausgeliefert? Das galt es am Samstag beim Schätzspiel beim Hainfelder Bauernball im Gasthaus Haginvelt zu erraten. Musikalisch durch den Abend führten die Lechner Buam. Für das leibliche Wohl sorgte in professioneller Manier das Gasthof-Team rund um Mario Streimetweger.