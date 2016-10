Lange Zeit war das Gasthaus „Zum Blumentritt“ in St. Aegyd das einzige Haubenlokal im Bezirk. Nun hat sich ein zweites dazugesellt – das Restaurant „Claus Curn“ im Adamstal in Ramsau.

Klaus Curn ist im Piestingtal zuhause und kochte bis vor einem Jahr in einem Lokal in Wien-Liesing. „Einige der Golfer hier waren auch Stammgäste in Wien. Und von der Anlage her, war es einfach eine tolle Chance“, so Curn. Mitte März hatte er mit seinem Kompagnon Gerald Kaiper, der für den Service verantwortlich ist und selbst Golf spielt, die Bewirtschaftung des Golfclubs im Adamstal in Ramsau übernommen und wurde gleich mit 13 Punkten geehrt. Er erhält damit eine Haube.

„Einige der Golfer hier waren auch Stammgäste in Wien. Und von der Anlage her, war es einfach eine tolle Chance.“

Klaus Curn, Koch

„Ich bin wirklich hocherfreut über den Erfolg, es ist ja nicht so einfach“, sagt Curn. Bei der Küche legt er ein Hauptaugenmerk auf Produkte aus der Region. Wild, Rind und vieles mehr kommen direkt aus der Umgebung. Im Gault Millau heißt es: „Eine Rindsuppe mit Fritatten, die so gut war, wie eine Fritattensuppe nur sein kann.“ „Das liegt an unseren Ingredienzien, wir verwenden viel Fleisch und kochen die Suppe sehr lange. Sie steht zwölf Stunden auf dem Herd, aber nicht mit dem Fleisch“, schmunzelt der Koch.

Klaus Curn sorgt seit März im „Adamstal“ für Schmackhaftes auf dem Teller. Dafür erhielt das Lokal nun eine Haube. | NOEN, privat

Die Nachspeisenkarte wird vom Gourmetführer als „ironisch retro“ bezeichnet. Darauf stehen etwa Heiße Liebe, Coupe Dänemark, Bananensplit und Marillenpalatschinken. „Die Gäste sind damit happy“, sagt der Koch. Er müsse außerdem den Spagat schaffen zwischen Kleinigkeiten und schön gestalteter Karte. „Als Golfer ist man sportlich unterwegs und da muss man auch Kleinigkeiten anbieten“, so Curn.

„Blumentritt“ stabil mit 14 Punkten

Haubenküche seit 18 Jahren bieten die Geschwister Christa Hollerer und Ulrike Hollerer- Reichl in St. Aegyd. Mit ihrem Familienbetrieb erreichten die beiden auch heuer wieder 14 Punkte. „Das freut uns sehr, dass wir die Haube halten können“, sagt Christa Hollerer. Obwohl St. Aegyd nicht der Hotspot der österreichischen Tourismusszene sei, ein Halt beim Landgasthaus „Zum Blumentritt“ lohne sich auf jedem Fall, konstatiert der Gault Millau. „Die Brennesselsuppe mit Miesmuscheln zu Beginn zeigte, dass hier Wert auf saisonale und regionale Küche gelegt wird“, heißt es im Gourmetführer.

Begeistert hat Köchin Ulrike Hollerer-Reichl auch mit dem asiatischen Vorspeisenklassiker Frühlingsrollen, der allerdings mit Geselchtem gefüllt war. „Bei uns wird sehr bodenständig gekocht, aber wir bauen immer besondere Raffinessen ein“, sagt Hollerer.