Drei schwere Motorradunfalle in den letzten Jahren, darunter einer mit tödlichem Ausgang: Das war für die Behörden genug und sie waren sich einig: Dieser neuralgische Punkt auf der L 107 im Bereich der Geiseben muss rasch entschärft werden.

Am Donnerstag fand daher eine Verkehrsverhandlung an dieser Unfallhäufungsstelle statt. „Das Gutachten des Sachverständigen hat ergeben, dass die Motorradfahrer im Bereich des Straßenkilometers 7,6 in Fahrtrichtung Tradigist in der Kurve zu weit nach links abkommen“, informiert Bezirkshauptmann Franz Kemetmüller.

Beim Lokalaugenschein von Bezirkshauptmannschaft, einem Vertreter des Kuratoriums für Verkehrssicherheit, einem Beamten der Polizei Traisen und einem Mitarbeiter der Straßenmeisterei Lilienfeld entschied man sich für die Installierung von Leitwinkeln. „Diese hochstrahlenden Pfeile werden in beide Fahrtrichtungen montiert und sollen die Biker auf diese Gefahrenstelle zeitgerecht hinweisen“, so Kemetmüller. Die Leitschienen hingegen kommen weg. Die Leitwinkel werden laut Straßenmeisterei in den nächsten Wochen montiert.