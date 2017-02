Programmgemäß verlief am Mittwoch die Gemeinderatssitzung: Anna Klinger (VP) wurde einstimmig als Nachfolgerin der zurückgetretenen Eva Steyrer (ebenfalls VP) zur neuen Vizebürgermeisterin gewählt.

Bürgermeister freut sich über Zusammenarbeit

„Ein überzeugendes einstimmiges Votum“, stellte Bürgermeister Karl Bader unmittelbar nach der Angelobung fest. „Ich bin überzeugt, dass die engagierte Arbeit und das gute Miteinander in der Gemeinde mit Anna Klinger als neue Vizebürgermeisterin auf bewährte Weise fortgesetzt wird“, freut sich Bürgermeister Karl Bader auf die Zusammenarbeit mit seiner Parteikollegin.

Anna Klinger dankte indes für das ausgesprochene Vertrauen: „Ich verspreche dafür stets mein Bestes zu geben, um unseren Herrn Bürgermeister in unserer wunderschönen Gemeinde bestmöglich zu unterstützen und freue mich schon heute auf eine gute gemeinsame Zusammenarbeit mit den Gemeindemandataren und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde.“

Die stellvertretende Ortschefin übernimmt das Kindergartenressort und wird sich weiterhin für die sozialen Anliegen und die Landwirtschaft engagieren. Von Steyrer übernimmt Klinger auch die Leitung des Arbeitskreises „Öffentlichkeitsarbeit und Identität“ der Gemeinde21.

Weitere Rochade in der VP

Vollzogen wurde eine weitere VP-Rochade: Franz Panzenböck schied aus dem Vorstand aus und bleibt Gemeinderat. Einstimmig wurde Maria Vonwald an seiner Stelle in den Vorstand gewählt. Motiviert leitet sie weiter den Schwerpunkt „Gesundheit und Natur“ in der Gemeinde21. Als neue VP-Gemeinderätin wurde Brigitte Rosenbaum angelobt. Sie wurde in die beiden Ausschüsse „Gesundheit“ und „Kultur“ entsandt.