Einbrecher sind in den letzten Tagen in der Region unterwegs gewesen. Am Montag suchten sie den Kindergarten Mariazell heim. „Sie zwängten ein Fenster im Erdgeschoß des Gebäudes auf und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten“, bestätigt Pressesprecher Fritz Grundnig auf NÖN-Anfrage.

Die Diebe ließen nur eine geringe Menge an Bargeld mitgehen, der Sachschaden soll sich aber nach ersten Schätzungen auf rund 500 Euro belaufen. Der Tatzeitraum wird zwischen 0.15 Uhr und 6.45 Uhr angesetzt.

NÖN-Online berichtete exklusiv: In derselben Nacht war auch die Lilienfelder Volksschule Ziel von Einbrechern. Auch hier ist der Sachschaden beträchtlich, die Beute belief sich aber nur auf 14 Euro. „Ob die beiden Fälle in Zusammenhang stehen, können wird derzeit noch nicht sagen. Die Spurenauswertung läuft“, so Grundnig..