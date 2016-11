Ein schweres Erdbeben erschütterte am 25. April 2015 den Himalaya-Staat Nepal, besonders betroffen war die Region Tandrang nahe Kathmandu. Die Naturfreunde Österreich und die Hilfsorganisation „Children of the Mountain“ organisieren seither eine große Spendenaktion für die Betroffenen in den Bergdörfern.

Mit der Veranstaltung „Gmoa Oim goes Everest“ am Samstag, 19. November, möchten auch der Tourismusverein Mitterbach, die R&R Residenzen Betriebs GmbH und Sport Redia Mariazell ein Teil dieses Projektes werden. Der dabei erzielte Reinerlös kommt dem aktuellen Vorhaben der Naturfreunde in Sankhar zugute. In dem kleinen nepalesischen Dorf wird nächstes Jahr mit dem Bau einer siebenklassigen Schule begonnen, die rund 50 nepalesischen Schülern einen freien Zugang zur Bildung verschaffen soll. „Dazu wollen wir im Mariazeller Land einen wesentlichen Beitrag leisten“, heißt es seitens des Tourismusvereines Mitterbach.

Umfangreiches Programm in Mitterbach

Nach einem umfangreichen Programm am Nachmittag ab 14 Uhr mit Kletterturm, einer gemeinsamen Schauübung der Bergrettung, Ortsstelle Mitterbach, und der Suchhundestaffel ÖRK Steiermark, nepalesischer Küche und Produktpräsentationen geht es am Abend spannend weiter. In ihrem aufrüttelnden Vortrag „Nepal, ein Land zwischen Armut und Luxustourismus“ erzählt die frisch gebackene sechsfache 8.000er- Bezwingerin und Journalistin Billi Bierling um 19.30 Uhr im „Ko’eck“, wie knapp die beiden Extreme in dem Land beieinander liegen.

Bei der Versteigerung ab 21 Uhr winken Preise wie ein von David Lama signierter Helm und eine von Gerlinde Kaltenbrunner signierte Jacke. „Gestern & Heute“ ist das Motto der abschließenden Modenschau der besonderen Art um 21.15 Uhr. Hier kommen bei der Kleidung aus früheren Zeiten alte Erinnerungen auf. Präsentiert wird aber auch neues, hoch entwickeltes Funktionsgewand.