Die Buslinie zwischen Hainfeld/Laabental und Hütteldorf soll 2017 eingestellt werden. Mit diesem Blitzbus über die Autobahn konnten die Pendler in knapp 40 Minuten ohne Umsteigen das innerstädtische Verkehrssystem in Wien (U 4) erreichen.

Ab dem Frühjahr ist beabsichtigt, die direkten Busverbindungen aus der Region Hainfeld/Wienerwald und retour aufzulassen und die Linienverkehre aus dieser Region an die alte Westbahn anzubinden, um Parallelverkehre Bahn-Bus zu vermeiden. „Eine derartige Vorgehensweise hätte zwangsläufig eine Qualitätsverschlechterung für die Fahrgäste zur Folge“, heißt es in der Resolution. Neben dem Umsteigen auf den Zug würde sich auch die Fahrzeit verlängern. Die Leute würden 15 Minuten länger zu ihrem Arbeitsplatz brauchen. Betroffen sind in der Früh zirka 40 Pendler und am Nachmittag zirka 30 Personen.

Bus fährt nur mehr bis zu nächstem Bahnhof

Gegen die Auflassung der Buslinie wollen sich die drei Laabental-Gemeinden sowie Hainfeld wehren. Eine Resolution zur Aufrechterhaltung der direkten Kraftfahrlinienverbindungen zwischen Hainfeld und Wien wurde beziehungsweise wird in den Gemeinderatssitzungen beschlossen.

In Neustift-Innermanzing wurde die Resolution von den Grünen eingebracht, wird aber von allen Parteien unterstützt. Grün-Gemeinderat Stefan Buger betont: „Ab April 2017 wird die Linie 1089 nicht mehr parallel zur Bahn geführt. Der Bus fährt dann nur mehr zum nächsten Bahnhof nach Neulengbach oder Eichgraben. Hintergrund sind umfassende Sparmaßnahmen und eine Neuausschreibung des Linienbetreibers. Das Rennen hat ein St. Pöltner Unternehmer gemacht.“

Pitterle hofft auf Einsehen

„Ich habe bei der Erstellung des neuen Fahrplanes wie ein Löwe für eine Verbesserung des öffentlichen Verkehrs ins Laabental gekämpft, das Laabental muss auch an einem Feiertag mit einem öffentlichen Bus erreichbar sein,“ so VP-Bürgermeister Ernst Hochgerner. Auch der Altlengbacher Gemeinderat hat in der jüngsten Sitzung einstimmig die Resolution zur Erhaltung des Blitzbusses verabschiedet. SP-Vizebürgermeister Wolfgang Luftensteiner, der die Resolution vorbereitete, sagt: „Wir müssen den größtmöglichen Druck ausüben, um diese Busverbindung aufrecht zu erhalten. Es darf keine Verschlechterung der Qualität der öffentlichen Verkehrsmittel für die Fahrgäste geben.“

Die Gemeinde Brand-Laaben wird, ebenso wie die Gemeinde Hainfeld, die Resolution in dieser Woche in der Gemeinderatssitzung beschließen. Hainfelds SP-Bürgermeister Albert Pitterle hofft, dass die Betreiber ein Einsehen haben. „Wir haben bereits im Stadtrat darüber gesprochen und werden das Thema diese Woche in der Sitzung behandeln“, so Pitterle.

Brand-Laabens VP-Bürgermeister Helmut Lintner erklärt indes: „Wir werden diese Resolution mittels Dringlichkeitsantrag in der nächsten Sitzung einbringen und beschließen.“ Mit den abgesegneten Resolutionen in den vier Gemeinden erhofft sich Lintner, bald einen Gesprächstermin mit den Verantwortlichen zu bekommen.