In der letzten Sitzung im heurigen Jahr ließ Kernteamleiter geschäftsführender Gemeinderat Markus Leopold die „Gemeinde21-Projekte“ Revue passieren.

Eine Fülle an Aktivitäten wurde in den einzelnen Arbeitskreisen wie „Gesundheit und Natur“, „Soziales, Familie, Vereine, Jugend“, „Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz“, „Öffentlichkeitsarbeit und Identität“ sowie „Kultur und Bildung“ erarbeitet. Ein nachhaltiger Schritt ist, dass alle Menschen möglichst ohne Einschränkungen am öffentlichen Leben teilnehmen können. Weiters konnten einige Vorhaben bereits zur Förderung eingereicht werden.

Auch der Startschuss für das größte Projekt der „Gemeinde21“, die Neugestaltung des Ortskernes, ist längst gefallen. Nach intensiven Workshops mit Bürgerbeteiligung, Informationen an die Bevölkerung und Planungsarbeiten für einen attraktiven Dorfkern sind inzwischen die Bagger vorgefahren und der Ortskern wurde zur Großbaustelle.

Kanalisation und die Wasserleitung wurden erneuert sowie die Brücke über den Durlaßbach errichtet. „Die Straßenführung wird verlegt und das gesamte Areal barrierefrei gestaltet. Einerseits mit ausreichend Parkplatzmöglichkeiten, andererseits soll es eine Wohlfühlzone mit Sitzgelegenheiten geben“, sind sich Bürgermeister Karl Bader und Kernteamleiter Markus Leopold einig. Das Vorhaben wird in drei Bauphasen abgewickelt und dauert voraussichtlich bis 2018.