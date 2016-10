,,Es entsteht eine attraktive Wohngegend mitten im Zentrum, nahe zur notwendigen Infrastruktur“, weiß Bürgermeister Wolfgang Labenbacher. Der Gemeinderat vergab einstimmig den Auftrag zur städteplanerischen Entwicklung des ehemaligen Sägewerksareals an das Architekturbüro Pesendorfer-Machalek. Die Kosten über 24.000 Euro teilen sich die Stadt sowie die Bau- und Siedlungsgenossenschaft Frieden, die hier an der Verwirklichung von Wohnungen starkes Interesse zeigt.

Konkret geplant sind am rund 20.000 Quadratmeter großen Gebiet als erster Schritt zwei Wohnblöcke gegenüber der örtlichen Polizeiinspektion mit rund 20 Wohnungen. „Insgesamt sollen fünf Blöcke mit 72 Wohnungen entstehen“, schildert Labenbacher die aktuellsten Überlegungen.

Auch neues FF-Haus Überlegung am Areal

Zukunftsmusik am alten Sägewerksareal sind auch der Bau von Reihenhäusern sowie eines neuen Heimes für die Feuerwehr Lilienfeld und die Schaffung eines Spielplatzes.

Der Zeitplan für die Realisierung des neuen Wohngebietes ist noch vage. Labenbacher rechnet in den nächsten zwei Jahren mit der Verwirklichung der ersten zwei Wohnblöcke. Insgesamt handle es sich um ein mehrjähriges Großprojekt, das schrittweise und nur in Absprache mit dem Grundeigentümer, dem Stift Lilienfeld, umgesetzt werde, betont der Ortschef. Im Endausbau der Aufschließung ist dabei auch die Weiterführung der Liese Prokop Straße ab dem Gebäude von Arbeitsmarktservice und Polizei Lilienfeld mit neuerlicher Einmündung in die Pyrkerstraße vorgesehen (siehe Grobplanung).

Dass der Bedarf nach neuem Wohnraum in der Bezirkshauptstadt gegeben ist, steht für den Ortschef außer Frage: „Die Liste mit Wohnungssuchenden ist vorhanden.“ Ziel sei es, mit dem neu entstehenden Wohngebiet die gegenwärtige Einwohnerzahl von rund 2.900 Personen zu halten, so Labenbacher.