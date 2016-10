Anlässlich seiner 30- jährigen Dienstleistung in der Einsatzeinheit der Landespolizeidirektion Niederösterreich wurde Andreas Klos, der Hainfelder Vizebürgermeister, im Rahmen eines Einsatztrainingstages in Eggendorf von der stellvertretenden Kompaniekommandantin Barbara Komericky ein Ehrendekret der Landespolizeidirektion überreicht. Im NÖN-Gespräch erzählt er über sein Wirken in der Einsatzeinheit.

NÖN: Warum sind Sie überhaupt der Einsatzeinheit beigetreten?

Andreas Klos: Die Einsatzeinheit war damals etwas ganz Neues und deshalb für mich äußerst interessant.

Was sind die besonderen Gefahren bei diesen Einsätzen?

Wenn auch nicht jeder Einsatz spektakulär ist, birgt er immer neue Situationen mit sich, die vorher nur schwer einzuschätzen sind.

Welche Einsätze sind Ihnen in besonderer Erinnerung?

Mein schönster Einsatz war sicherlich die Fußballeuropameisterschaft 2008, bei der wir ein Monat lang in mehreren Bundesländern unterwegs waren und bei zahlreichen Matches und anderen Veranstaltungen für die Sicherheit verantwortlich waren. Gefährlich war eine Suchaktion nach einem Bankräuber in Krumbach, der in einem Waldstück herumschoss, als er von den Einsatzkräften in die Enge getrieben wurde. Gott sei Dank bin ich noch nie bei meiner dienstlichen Tätigkeit verletzt worden.

Welche Voraussetzungen muss man für diese Einheit haben?

Die Teilnahme im Rahmen des Exekutivdienstes ist freiwillig und man muss die Grundausbildung absolvieren. Anschließend hat man die Möglichkeit, Spezialausbildungen zu machen, wie Greiftruppausbildung, Ifex (ein System zur Brandbekämpfung), Beweissicherung oder Erste Hilfe. Es finden vier Trainingseinheiten im Jahr statt, zusätzlich gibt es noch Spezialausbildungen. Geübt werden unter anderem Grifftechniken, spezielle Schießausbildungen, Training mit dem Einsatzstock, Sicherheits- und Ordnungsdienst oder Durchsuchung von Objekten.

Haben sich die Herausforderungen in den letzten Jahren geändert – Stichwort Terrorgefahr?

Die Herausforderungen ändern sich laufend. Lag früher der Schwerpunkt meist auf friedlichen Demonstrationen wie Sitzblockaden, so stehen heute mehr der Personenschutz, die Grenzsicherung und die Überwachung von Großveranstaltungen im Vordergrund. Für die Terrorbekämpfung sind grundsätzlich andere Einheiten wie die Cobra zuständig. In Niederösterreich sind derzeit rund 300 Einsatzeinheitsbeamte im Einsatz.