Einen nicht alltäglichen Arbeitstag erlebte das Team des Kaufhauses Eichberger am Donnerstag. Die Ermittler des Landeskriminalamtes Niederösterreich nahmen einen Einschleichdieb auf frischer Tat fest. Das war aber keine spontane Polizeiaktion, sondern geschah im Zuge einer gezielten, seit längerem andauernden Observation eines verdächtigen Rumänen.

„Meine Kolleginnen riefen mich um die Mittagszeit an, ich solle bitte zum nahe gelegenen Reisebüro kommen“, schildert Kaufhaus-Eichberger-Betreiberin Karin Steyrer. Etwas verwundert folgte sie der Bitte. Und dort erwartete sie dann neben ihren Kolleginnen auch schon ein Beamter in Zivil, der sie um Infos und den Schlüssel zum Geschäft bat, doch der Schlüssel war gar nicht mehr notwendig, denn kurz darauf wurde auf offener Straße ein Mann von zuvor unscheinbaren Passanten, die sich auch als Polizeiermittler entpuppten, festgenommen.

„Der Mann hatte 2.800 Euro gestohlen und verließ mit einem Schlüssel, den er im Geschäft fand, durch den Hintereingang das Kaufhaus.“

Karin Steyrer , Geschäftsführerin

Doch was war eigentlich geschehen? „Ein Ermittler kam zu uns ins Reisebüro, wies sich aus und bat uns, ob er von hier eine Observation durchführen dürfe“, schildert Reisebüro-Betreiberin Barbara Praschl. Gesagt, getan. Er und weitere Kollegen hielten sich unauffällig im Geschäft auf, bis zum Zugriff. Sowohl Steyrer als auch Praschl sind begeistert: „Es war einfach toll, wie ruhig und professionell diese Beamten agierten!“

Über zehn Ermittler hatten sich an verschiedenen Punkten in Bereichen rund um den Hauptplatz aufgehalten und konnten den Mann festnehmen. „Er hat sich unbemerkt, als meine Damen das Geschäft zu Mittag versperrten, einsperren lassen. Als diese gerade auf Mittagspause gehen wollten, wurden sie von Barbara Praschl gebeten, einen Sprung ins Reisebüro zu kommen, wo sie dann informiert wurden. Es war einfach super, wie die Beamten uns Sicherheit gaben“, schildert Steyrer.

Seitens der Landespolizeidirektion NÖ bestätigt man diesen Einsatz, aufgrund weiterer noch laufender Ermittlungen, könne man, so Polizeisprecher Johann Baumschlager, „noch nicht mehr zum Gefassten und den ihn zur Last gelegten Straftaten sagen“. „Der Mann hatte 2.800 Euro von mir gestohlen und verließ durch einen Schlüssel, den er im Geschäft fand, durch den Hintereingang das Kaufhaus“, so Steyrer.

Bereits am Montag hatte das Team des Kaufhauses einen verdächtigen Mann ausländischer Herkunft im Geschäft. Steyrer: „Er stand plötzlich im Büro. Als ihn meine Kollegin fragte, was er da wolle, sagte er, er schaue nur. Kurz darauf hielt er sich plötzlich hinter unserer Kassa auf. Hier wies ihn dann meine andere Kollegin daraufhin, dass er hier nichts verloren hätte. Er kaufte dann nur – vermutlich als Alibihandlung – eine Packung Zigaretten.“

Ob es sich bei diesem Mann um den Gefassten handelt, weiß Steyrer derzeit noch nicht, aber, dass er das Geschäft ausgekundschaftet hat, davon ist sie überzeugt. Sie zieht Konsequenzen: „Wir werden auf jeden Fall unsere Sicherheitsvorkehrungen verbessern und eine Videoüberwachung in Erwägung ziehen.“ Eine kriminalpolizeiliche Beratung soll dabei helfen.