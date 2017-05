Auftragsvergaben waren der Schwerpunkt der Stadtratsitzung letzte Woche. So soll die Nepomukbrücke neu errichtet werden. „Es ist keine Gefahr im Verzug, aber sie ist in die Jahre gekommen. Außerdem soll mit der Neuerrichtung die Fahrbahn verbreitet werden, sodass der Verkehrsfluss erleichtert wird“, informiert dazu Stadtamtsdirektor Oliver Speck.

Der Bau soll 2018 umgesetzt werden, jetzt wurde der Auftrag zur Vermessung um rund 1.800 Euro an das Büro Schubert in St. Pölten vergeben. Weit brisanter sieht es da schon mit der Sicherheit aus, wenn es um die Lindenallee in der Badpromenade geht. Nach einer Überprüfung durch einen Baumpfleger werden bei rund 100 Bäumen im Ortsgebiet Pflegemaßnahmen wie Baumkronensicherungen durchgeführt, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und diese länger zu erhalten.

"Problembäume" müssen weg

„Bei einigen Bäumen ist eine Erhaltung leider nicht mehr möglich, diese müssen entfernt werden, wie zum Beispiel die Hinterholz-Kastanienallee und eben einige Linden in der Badpromenade“, erläutert dazu Gemeindemitarbeiter Werner Reischer. Des Weiteren gibt es Einzelbaumentnahmen im Volksschulpark, in der Feldgasse und in der Kürschner Allee. Die Arbeiten werden noch im Mai durchgeführt. 5.600 Euro sind für die Arbeiten an den Bäumen vorgesehen.

Rund 35.000 Euro kostet indes das neue EDV-System zur Umstellung auf ein neues Bilanzierungssystem der Gemeinden ab 2020. „Bislang mussten wir nur den Rechnungsabschluss übermitteln, in Hinkunft fordert das Finanzministerium nicht nur die Bekanntgabe der Schulden, sondern es muss auch das Vermögen der Stadt abgeschrieben und bewertet werden“, erklärt dazu Gemeindemitarbeiter Wolfgang Berger.