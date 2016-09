Einen neuen Großauftag an Land gezogen, hat die Firma Zöchling in Hainfeld: den Rückbau der Firma Merkur in der Anton-Scheiblin-Gasse in Spratzern.

„Der Rückbau von rund 75.000 Kubikmetern umbauten Raumvolumen betrifft das Einkaufszentrum. Im derzeitigen Gebäude befindet sich ein Merkur- und ein Mediamarkt“, informiert Prokurist Günther Sandhacker.

„Wir waren Bestbieter“

Wieso der Auftrag an die Firma Zöchling gegangen ist? „Wir waren Bestbieter“, so Geschäftsführer Johannes Zöchling. Am südlichen Grundstück, das derzeit nicht bebaut ist, entsteht ein neues Fachmarktzentrum wieder mit den Firmen Merkur und Mediamarkt. Baustart ist Anfang Oktober 2016 mit dem Neubau. Nach der Übersiedelung in den Neubau – die Neueröffnung ist für Ende September 2017 geplant – wird das alte Einkaufszentrum abgebrochen. Der Rückbau durch die Firma Zöchling erfolgt zwischen Oktober 2017 bis Dezember 2017.

„Beim Rückbau kommen Kleingeräte wie Minibagger und Lader, ein Spezialabbruchbagger von 25 bis 45 Tonnen mit Anbaugeräten zum Einsatz. Es werden zwischen fünf und zehn Mitarbeitern vor Ort sein“, berichtet Sandhacker. Und: „Wesentliche Herausforderungen sind hierbei die Fertigstellung in kurzer Zeit und den damit verbundenen logistischen Aufwand der Geräte- und Entsorgungsleistung.“ Was die beiden freut: „In den letzten Jahren haben wir uns einen guten Namen beim Bauherrn aufgrund bereits positiv abgewickelter Projekte gemacht.“ So nimmt das Unternehmen derzeit auch den Rückbau der Merkur-Filiale in der Jedleseer Straße in Wien, den Rückbau des Fachmarktzentrums Wiener Neudorf und den Rückbau des Fachmarktzentrums in Himberg vor.