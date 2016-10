Ende August dieses Jahres hat Barbara Jascha-Huber das Traditonscafé Kissling zugesperrt. Elektrohändler Reinhard Farcher hat daraufhin das Gebäude erworben, „um seine Geschäftsfläche zu erweitern“, wie er damals der NÖN erklärte.

Jetzt ist es doch wieder ein Kaffeehaus. „Wir sind hier einem Bürgerwunsch nachgekommen“, sagt er, warum er das Lokal verpachtet hat. Sonja Eibenberger aus Klausen-Leopoldsdorf war auf der Suche nach einem Objekt, da sie sich mit „ihrer Leidenschaft für das Backen von Motivtorten selbstständig machen wollte“, erzählt sie. Durch Zufall hat die 37-Jährige dieses leer stehende Lokal entdeckt, das sie als Traditionscafé weiterführen will. Eröffnung ist am 16. Oktober. Darüber freut sich auch Bürgermeister Albert Pitterle: „Die Neugestaltung der Fassade und des Vorplatzes ist sehr gelungen. Vor allem die Öffnungszeiten am Sonntag sind für die Innenstadt wichtig.“