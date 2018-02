So hatte sich eine 28-jährige Sportlerin das Ende ihres Freizeitvergnügens mit Sicherheit nicht vorgestellt: Sie geriet am frühen Sonntagabend beim Landeanflug mit ihrem Paragleitschirm offensichtlich in Schwierigkeiten, eine unsanfte Notlandung am Dach der Bipa-Filiale in Hainfeld war die unliebsame Folge.

Die Freiwillige Feuerwehr Hainfeld wurde alarmiert und rückte zum nicht alltäglichen Einsatz aus. Die Paragleiterin, die mit ihrem Freund, der auch ins Tal flog, unterwegs war, wurde von den Einsatzkräften bei Einbruch der Dunkelheit vom Dach geborgen. Sie erlitt, so der Informationsstand am Sonntagabend, Prellungen und musste nach der Erstversorgung durch das Notarzteinsatzfahrzeug mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden.