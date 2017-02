Die Leader-Region Mostviertel-Mitte hat das Projekt „Gemeinsame Wohnstandortvermarktung“ gestartet. Damit soll der Zuzug ins mittlere Mostviertel forciert und der Immobilien-Leerstand minimiert werden. In Kürze geht nun die gemeinsame Immobilien-Website online.

"Wohnen in Hainfeld hat Lebensqualität.“

Albert Pitterle, Bürgermeister Hainfeld

Insgesamt vierzehn Kommunen sind mit von der Partie, aus dem Traisen-Gölsental machen die Gemeinden Lilienfeld, Hainfeld, Mitterbach und Rohrbach mit. Die am Projekt teilnehmenden Kommunen trafen sich in der Vorwoche in Kirchberg, um die letzten Details für den gemeinsamen Online-Auftritt zu besprechen. Basis der gemeinsamen Wohnstandortvermarktung ist das Angebot an freien Grundstücken, Häusern und Wohnungen. Dieses ist schon jetzt auf vielen Gemeinde-Homepages abrufbar. Für Hainfelds Bürgermeister Albert Pitterle ist klar, dass seine Gemeinde mitmacht: „Wir haben laufende Wohnprojekte und eine tolle Infrastruktur in der Stadt. Wohnen in Hainfeld hat Lebensqualität.“

Im Zuge des Projektes wurde eine gemeinsame Homepage für das Mostviertel-Mitte erstellt, auf der neben Immobilien auch Infrastruktur, Freizeitmöglichkeiten, Bildungsangebote und Gesundheitseinrichtungen präsentiert werden sollen.