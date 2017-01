Hainfeld , Lilienfeld

Vom Zahlen hält er sichtlich nichts. Ein georgischer Asylberechtigter packte zu Silvester beim BIPA-Markt in Hainfeld einfach zwei hochpreisige Eau-de-Toiletteartikel in seine Jacke und verließ das Geschäft, ohne diese zu bezahlen. Dabei löste er den Sicherheitsalarm im Geschäft aus, flüchtete zu Fuß und weiter mit einem Pkw. Mit diesem, nicht mehr zum Verkehr zugelassenen Wagen fuhr der in Lilienfeld lebende Mann auf der B 18 in Richtung Berndorf.

Fluchtversuch auf B18

Im Zuge der ausgelösten Fahndung konnte das Fahrzeug rasch durch eine Streife der Landesverkehrsabteilung in Kaumberg entdeckt werden. Zwei weitere Polizeistreifen hielten den Verdächtigen in Weißenbach/Triesting (Bezirk Baden) auf. Das Diebsgut befand sich in seinem Rucksack auf dem Beifahrersitz. Doch das war nicht alles: Es konnten im Fahrzeug weitere hochpreisige Toiletteartikel und Alkoholika sichergestellt werden, deren Herkunft noch unklar ist.

Der 32-Jährige wurde vorläufig festgenommen und zur Einvernahme auf die Polizei Hainfeld zurückgebracht. Er ist zum Diebstahl in Hainfeld geständig. Die hochpreisigen Waren wollte er auf Tauschmärkten in Wien zu Geld machen.

Weiters gibt er auch zu, den Wagen, einfach ohne Wissen und Erlaubnis des Besitzers, verwendet zu haben. Und übrigens: Eine gültige Lenkerberechtigung besitzt der Asylwerber auch nicht. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.