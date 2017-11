„Ein Herbstspaziergang entlang der Kulturmeile lohnt sich in jedem Fall für die ganze Familie“, ist Gemeinderätin Anita Zehetmayer überzeugt. Sie möchte die Hainfelder Kulturmeile wieder mehr in Erinnerung rufen. „Sie ist ein Teil des öffentlichen Stadtraums und betont die Bedeutung von Kultur und Geschichte in Hainfeld“, sagt diese.

Die Kulturmeile wurde 2015 eröffnet und ist ein Projekt der niederösterreichischen Stadterneuerung. 25 Stationen präsentieren die Hainfelder Sehenswürdigkeiten. „Quer durch die Stadt verlaufend, können die Bewohner und Touristen individuell interaktive Geschichten über Hainfeld erfahren“, macht Zehetmayer Laune auf eine Kulturwanderung.

Hainfelder Sehenswürdigkeiten werden in 25 Stationen präsentiert

„Der Kulturwanderweg hat eine Länge von 4,1 Kilometern. Der Folder dazu, der die gesamte Wegstrecke und die einzelnen Stationen beschreibt, kann unter der großen Infotafel vom Rathaus entnommen werden“, lässt sie überdies wissen.

Der Arbeitskreis zur Kulturmeile plant daher für das Frühjahr wieder einige Veranstaltungen auf den verschiedenen Stationen. Welche genau dies sein werden, möchte sie noch nicht verraten. Man sei erst mit der Planung beschäftigt.