In den späten Abendstunden wurde die Feuerwehr Hainfeld per stillem Alarm zu einer PKW-Bergung auf die LB18 in Richtung des Ortsteiles Gstettl alarmiert. Aus unbekannter Ursache hatte ein PKW-Lenker die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war gegen eine Gartenmauer gekracht.

Der PKW wurde mittels Rangierrollern geborgen und abtransportiert.