In über 80 Gemeinden in Niederösterreich gibt es schon E-Car-Sharing-Projekte. Jetzt folgen zwei weitere Gemeinden. Der neu gegründete Verein „Nachhaltig unterwegs“ stellt je einen BMW i3 auf den Hauptplätzen in Hainfeld und in Rohrbach zur Verfügung.

„Wir sind von hier und sind die Ersten in der Gegend, die so ein Projekt starten“, begründet Thomas Sumberger vom Verein „Nachhaltig unterwegs“ die Standort-Wahl für das neue Projekt. Ab 1. April stehen die Fahrzeuge für Mitglieder zur Verfügung. Es gibt unterschiedliche Tarife für Einzelpersonen, Haushalte und Firmen. Die Nutzungsgebühr beträgt 2,50 Euro pro Stunde, die Kilometerzahl ist unbegrenzt.

„Das Fahrzeug kann über eine Internet-Plattform für einen bestimmten Zeitraum reserviert werden“, erklärt Sumberger. Sollte es dann doch länger benötigt werden, als vorab gebucht, werden die Kosten nachverrechnet. Geöffnet werden die Elektroautos mittels Karte, der Schlüssel ist dann im Auto zu finden.

„Wir fahren selbst auch seit Jahren Elektroautos“, sagt Sumberger. Weil Hainfeld und Rohrbach doch eher abgelegen seien und schwer zu erreichen, will es der Verein mit diesem Projekt versuchen. „Wir werden schauen, ob es funktioniert“, zeigt sich Sumberger abwartend.